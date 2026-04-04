Rescatado un excursionista tras sufrir una caída y lesionarse el tobillo cerca de Losar de la Vera

Archivo - Bomberos rescatan a un excursionista que se había caído y se había lesionado el tobillo cerca de Losar de la Vera (Cáceres). - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES - Archivo

PLASENCIA (CÁCERES), 4 (EUROPA PRESS)

Unidades de bomberos han rescatado este pasado jueves a un excursionista que se había caído y había sufrido una lesión cerca de Losar de la Vera.

Según informa la Diputación Provincial de Cáceres, el excursionista había sufrido una lesión de tobillo en su ruta por la Garganta de Vadillo.

El aviso se recibió a las 16,45 horas del pasado Jueves Santo, 2 de abril. Hasta el lugar se desplazaron bomberos de la Diputación de Cáceres del parque del Sepei de Jarandilla, con el apoyo de los bomberos del parque de Plasencia y del jefe de parque de Plasencia.