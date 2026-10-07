Restablecida la circulación en la A-5 en Navalmoral tras finalizar la retirada de un vehículo siniestrado

Corte en la A-5 por la retirada de un vehículo siniestrado. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la autovía A-5 en término municipal de Navalmoral de la Mata (Cáceres), que ha se encontraba cortada por completo desde las 11,00 horas de este miércoles, ha sido ya restablecida a las 18,55 horas, según informa la Guardia Civil.

El corte al tráfico afectaba a los kilómetros 183,600 y 177,400, en término municipal de Navalmoral de la Mata, y se ha debido a la realización de trabajos para retirar un vehículo siniestrado el pasado 29 de septiembre en el kilómetro 179.

Una vez finalizados los trabajos de rescate del vehículo en cuestión y la limpieza de la calzada, la circulación ha quedado ya restablecida.