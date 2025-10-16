Los resultados de la búsqueda y exhumación de la fosa de Bodonal de la Sierra se presentarán en unas jornadas el sábado

BADAJOZ, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La II Jornada de Memoria Histórica de la localidad pacense de Bodonal de la Sierra tendrá lugar el próximo 18 de octubre con un homenaje a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la posterior represión de la dictadura franquista y en concreto al poeta Miguel Hernández, junto a la presentación de los resultados de la búsqueda y exhumación de la fosa existente en el municipio.

Organizado por la Asociación Cultural y Naturalista 'La Corujá' y el ayuntamiento, con la colaboración de la Asociación Gestión Cultural Extremadura (AGCEX) y la Diputación de Badajoz, la jornada se celebrará en la Sala de Cultura con el objetivo de "rescatar" del olvido a las personas fallecidas durante la Guerra Civil y posteriores años y "restablecer el dolor" que han sufrido sus familias durante "muchísimo tiempo", como ha detallado la diputada provincial y alcaldesa de Bodonal, Lourdes Linares.

En su intervención, ha explicado que, a raíz de las primeras jornadas celebradas el pasado año, se comenzó a trabajar en relación a la fosa de la localidad de cuya existencia se conocía por diversos testimonios o comentarios, y ha destacado que ha sido localizada y este mes de julio se han llevado a cabo labores de exhumación de cuerpos en la misma, en la que "queda un largo trabajo por hacer".

Ante ello, ha dado las gracias a 'La Corujá' por su impulso para que el ayuntamiento empezara este proceso, en el que la primera fase se ha llevado a cabo a través de una subvención del Gobierno gestionada por la Junta de Extremadura; a la par que ha destacado que quieren seguir avanzando en este tema y por eso se desarrollan estas segundas jornadas en las que se conmemorará la memoria de estas personas junto al homenaje a Miguel Hernández.

En este sentido, el coordinador del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Manuel Candalija, ha destacado la importancia de "buscar la verdad, la justicia y la reparación", así como la de "dar dignidad" a todos los que, en su día, "lo único que hicieron fue luchar por la democracia".

A este respecto, ha expuesto que se calcula que en la región fueron fusiladas o desaparecieron unas 11.000 personas, de las cuales más de 6.000 de ellas podrían estar en la provincia pacense.

A su vez, el representante de la Asociación 'La Corujá', organizadora de la actividad, Francisco Tardío ha detallado que el encuentro contará con dos temas principales dado que, junto al homenaje al poeta Miguel Hernández y su mujer Josefina, también se presentarán los resultados de la búsqueda y exhumación de la fosa existente en Bodonal, con una primera parte dedicada a los pasos previos a solicitar y conseguir la subvención, y una segunda sobre las labores realizadas en el cementerio de la localidad en julio.

Sobre esta fosa, Tardío ha detallado que en la misma han sido localizados once cuerpos, tres de los cuales han sido exhumados y se encuentran en proceso de identificación, mientras que en el caso del resto confía en que se acometan los trabajos en una segunda fase "para reparar una injusticia". Para ello, cuentan con el compromiso de la diputación para continuar las labores en futuras fases y cumplir el objetivo de la "reparación" y la "memoria" de estas personas "que no tuvieron ni nombre ni apellidos" y también respecto a sus familias.

En este sentido y sobre este periodo de "represión", ha expuesto que tenían una lista, la que aparece en la causa general, pero que con las investigaciones realizadas deben actualizarla porque han encontrado más víctimas de las contempladas en este listado inicial, ante lo que ha matizado que se trataría de 98 los vecinos de Bodonal que sufrieron esta represión, de los que 94 fueron fusilados por bandos de guerra.

De estas 98 personas, unas 40 fueron fusilados en otros lugares o son "presumiblemente" todos los vecinos de Bodonal que se sumaron a la 'Columna de los 8.000; y unas 54 fueron fusilados en la propia localidad y son las que creen que podrían estar en las distintas fosas del cementerio. También ha agregado dos víctimas muertas por fusilamientos tras consejos de guerra y dos fallecimientos en prisión.

PROGRAMACIÓN

Las II Jornadas de Memoria Histórica comenzarán a las 17,00 horas con la inauguración de las jornadas y la presentación de la exposición 'Miguel Hernández, Para la Libertad'. A continuación, comenzarán las ponencias dedicadas a los trabajos realizados en la localidad desde este verano, la primera de las cuales la ofrecerá la doctora en Historia Candela Chaves Rodríguez bajo el título 'La búsqueda de personas desaparecidas pero no olvidadas. Bodonal y su fosa'.

A continuación, el equipo arqueoforense que ha trabajado en la fosa localizada en el cementerio de Bodonal coordinados por Félix Bizarro y Adriana Martín-López, ofrecerán la denominada 'Leer la tierra, resultados de la intervención de localización y exhumación en el cementerio de Bodonal de la Sierra'.

Posteriormente, se realizará un homenaje a Miguel Hernández y a su mujer Josefina con la presencia de su nuera, Lucía Izquierdo, que se encarga de gestionar su legado. Para finalizar, tendrá lugar un acto de recuerdo a las víctimas, previo a la clausura de las jornadas.