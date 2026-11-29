BADAJOZ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en tiempo real los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre en Extremadura. A medida que avance el escrutinio, consulta el porcentaje escrutado, la participación y cuántos votos y escaños obtiene cada candidatura al Congreso, con la comparación respecto a 2023.

Extremadura elige nueve diputados, cinco por Badajoz y cuatro por Cáceres. Cada provincia reparte sus escaños por separado, de modo que el dato autonómico suma ambos resultados.

CÓMO VOTÓ EXTREMADURA EN 2023

El PSOE fue la fuerza más votada en las generales de 2023 en Extremadura, pero empató con el PP a cuatro escaños. El diputado restante fue para Vox.