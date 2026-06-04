Retiran una granada de mortero y más de un centenar de cartuchos hallados en una casa en Quintana de la Serena

Cartuchos y granada de mortero localizado en un domicilio en Quintana de la Serena (Badajoz) - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido este pasado miércoles, día 4, a la retirada segura de un arsenal de munición y un artefacto histórico hallados en el interior del garaje de un domicilio privado en Quintana de la Serena (Badajoz).

El aviso del servicio se activó en la mañana de este pasado miércoles, tras recibir la alerta sobre el hallazgo del material, que fue encontrado por una mujer que realizaba labores de limpieza en el garaje de la vivienda.

Una vez activado el protocolo de seguridad y solicitar la presencia de la unidad especializada, sus efectivos se personaron en el lugar para iniciar las labores de catalogación, calibración y estudio técnico de los objetos.

Tras el análisis "in situ", los especialistas confirmaron que el arsenal estaba compuesto por una granada de mortero Valero de 50 milímetros (pieza histórica de la contienda civil española), la cual se encontraba "inerte" al carecer de espoleta y carga explosiva, y más de un centenar de cartuchería de diferente calibre, indica en nota de prensa la Guardia Civil.

Una vez clasificado el material y adoptando de forma "estricta" las oportunas medidas de prevención y seguridad para evitar cualquier tipo de riesgo para los moradores y el vecindario, los técnicos procedieron a la recogida y retirada total de la munición.

La Guardia Civil informa finalmente de que, ante la localización de este tipo de artefactos, pese al tiempo transcurrido y aunque presenten aspectos inofensivos, pueden mantener sus propiedades explosivas intactas, y recuerda que "cualquier manipulación indebida puede activar su carga".