Una reyerta en la Feria de San Juan de Badajoz deja cuatro heridos de diversa consideración

Dispositivo de la Cruz Roja en la Feria de San Juan de Badajoz 2026. - CRUZ ROJA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cruz Roja ha atendido a cuatro personas que han resultado heridas de diversa consideración en una reyerta iniciada en el entorno de las atracciones de la Feria de San Juan de Badajoz.

El suceso se ha producido en torno a las 07,30 horas de este domingo y ha requerido la intervención de la Policía Nacional. Como consecuencia, dos mujeres y un hombre de entre 23 y 26 años han resultado heridos de carácter leve, mientras que otro varón, de 23 años, presenta lesiones de carácter moderado por un traumatismo facial. Es el único que ha sido derivado al Hospital Universitario de Badajoz.

Esta es una de las 37 asistencias que Cruz Roja ha atendido en la noche del sábado y madrugada del domingo en su dispositivo por la Feria de San Juan de Badajoz.

De estas 37 asistencias, dos han sido por heridas accidentales, 19 por traumatismos, una por quemaduras, una por dolor muscular, cuatro por enfermedad común, cinco como consecuencia de intoxicaciones por consumo de alcohol, una por esguinces, una por lipotimia y tres por otras patologías. Dos personas han sido derivadas a centros hospitalarios.

En un comunicado, Cruz Roja ha explicado que la noche de este 27 de junio ha sido "complicada", como ya preveía, tanto por la "importante afluencia" de público a la feria, como a la cobertura simultánea en el recinto ferial, el concierto de Cantores de Híspalis y el espectáculo de fuegos artificiales.

Ha explicado que la tónica de esta jornada ha sido similar a los últimos días, con muchas atenciones de carácter leve, aunque resalta la reyerta y la atención a una mujer, de 40 años, que ha sufrido un accidente fortuito en la atracción del Barco Vikingo. Los hechos han tenido lugar en torno a las 01,00 horas y ha supuesto el rescate de la mujer por efectivos de Cruz Roja. Ha sido trasladada al Hospital Universitario de Badajoz tras sufrir una fractura en una pierna.

Para esta jornada, Cruz Roja había movilizado siete unidades móviles, entre ellas dos ambulancias medicalizadas, y un total de 31 efectivos.

DESCENSO DEL 37% DE LAS ASISTENCIAS

Como balance global, la institución ha informado que durante los días de feria ha atendido 194 incidentes, lo que supone un descenso del 37% respecto a las actuaciones del pasado 2025. Para Cruz Roja representa un dato "muy positivo".

Igualmente se ha reducido el número de pacientes derivados a centros hospitalarios, resolviendo en el recinto ferial el 96% de las asistencias prestadas.

Entre las patologías más habituales, vuelven a repetirse las heridas producidas de manera accidental y los traumatismos, que han supuesto más del 50% de las actuaciones realizadas.

Por último, ha destacado que las intoxicaciones por consumo de alcohol han descendido un 36% respecto a lo atendido en el año 2025.