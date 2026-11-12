Rodríguez Osuna reivindica el valor de la sanidad pública y reconoce la labor de los profesionales del sector

MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha reivindicado el valor de la sanidad pública como "un principio y un valor universal" que las administraciones deben defender y proteger.

También ha destacado la vocación y el compromiso de los profesionales sanitarios, y ha reafirmado la colaboración institucional del ayuntamiento con el Servicio Extremeño de Salud.

De este modo lo ha señalado durante su intervención en el acto de apertura este jueves de las IV Jornadas Extremeñas de Humanización en Cuidados Críticos, organizadas por el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Mérida y celebradas en el Teatro María Luisa de Mérida, donde ha reivindicado el valor de la sanidad pública como "un principio y un valor universal" que las administraciones deben defender y proteger.

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