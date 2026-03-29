La V Ruta de Clausura del Cerezo en Flor recorrerá el 12 de abril el entorno y la historia de Casas del Castañar

Archivo - Cerezo en Flor del Valle del Jerte - OFICINA DE TURISMO DEL VALLE DEL JERTE - Archivo

El plazo para inscribirse finaliza el 7 de abril

CASAS DEL CASTAÑAR (CÁCERES), 29 (EUROPA PRESS)

La V Ruta de Senderismo de Clausura del Cerezo en Flor recorrerá el próximo 12 de abril el entorno de Casas del Castañar con parada en las ruinas de Asperillas, asentamiento original que dio vida a esta localidad del Valle del Jerte.

La ruta comenzará en la zona baja de Casas del Castañar atravesando su área tradicional de huertas y antiguos parajes. Por el camino se podrán disfrutar del entorno típico del valle, caracterizado por los bancales de cerezos, y el contraste entre las zonas altas y bajas de la comarca.

Sin embargo, según destaca la organización de la Fiesta del Cerezo en Flor, el "punto culminante de la ruta serán las ruinas de Asperilla, el asentamiento original de Casas del Castañar. Se podrán observar rastros de la historia del municipio, como la colonización cristiana, la cultura de la autosuficiencia y el modelado del paisaje a lo largo del tiempo.

La distancia de la ruta será de 6,43 kilómetros y tendrá una dificultad media. El punto de salida será a la Plaza del Ayuntamiento de Casas del Castañar, a las 09,30 horas.

El plazo para inscribirse finalizará el 7 de abril y el precio es de siete euros por inscripción.

La ruta está organizada por el Servicio de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad Valle del Jerte en colaboración con Monfragüe Treasures.