Una ruta ecuestre recorrerá los dólmenes de Valencia de Alcántara (Cáceres) el 18 de abril

La XI Ruta Ecuestre Internacional Dólmenes de Valencia de Alcántara se celebrará el 18 de abril - AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA

CÁCERES, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XI Ruta Ecuestre Internacional Dólmenes de Valencia de Alcántara se celebrará en el entorno de dicha localidad cacereña el próximo 18 de abril.

Organizada por la Asociación Ecuestre de Valencia de Alcántara, la actividad partirá a las 09,30 desde la plaza de toros, para recorrer algunos de los enclaves patrimoniales y naturales más emblemáticos del municipio, pasando por los dólmenes de La Zafra y la Ermita de Valbón.

Asimismo, como novedad este año se subirá al Santuario de los Remedios, para finalizar nuevamente en la plaza de toros, donde tendrá lugar una comida de convivencia entre los participantes.

Como atractivo añadido, la jornada incluirá además una prueba de raid de iniciación, ampliando así el interés deportivo y participativo del evento.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 14 de abril y el precio de participación será de 30 euros, informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara.