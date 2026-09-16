Salvador Illa agradece su trabajo a los más de 100.000 extremeños que emigraron a la comunidad: "Cataluña os debe mucho"

El presidente catalán, SAlvador Illa, en La Zarza - EUROPA PRESS

LA ZARZA (BADAJOZ), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha querido dar las gracias este miércoles a los más de 100.000 extremeños que emigraron a la comunidad catalana en los años 60 y 70 y que "son todos igual de importantes en haber construido la Cataluña que hoy tenemos".

"Dar las gracias a tantos extremeños y extremeñas que en su día, no por voluntad, tuvieron que emigrar a Cataluña y que hoy ya son catalanes de origen extremeño", que Illa ha cifrado en más de 100.000 y a los que ha aseverado que "Cataluña os debe mucho".

Se trata de "gente trabajadora, gente esforzada, a la que nadie le ha regalado nada y que vino a ganarse una vida, a desarrollar su proyecto vital en Cataluña", ha destacado Salvador Illa, quien ha querido "reconocer que la Cataluña de hoy se ha hecho con estos más de 100.000 extremeños y extremeñas, hoy ya catalanes de origen extremeño", ha dicho.

Salvador Illa se ha pronunciado de esta forma en un acto de homenaje que se ha celebrado junto al Monumento al Emigrante de la localidad pacense de La Zarza, en el marco de la visita institucional que el presidente catalán ha iniciado este miércoles a Extremadura con motivo de la celebración de la Diada de Cataluña en esta comunidad.

En su intervención, Salvador Illa ha querido trasladar la Diada de Cataluña, que habitualmente celebran en Madrid, a Extremadura "para enseñar esa Cataluña abierta, inclusiva, para que la gente conozca Cataluña", así como para "compartir este orgullo que sentimos de ser catalanes con todos los ciudadanos de Extremadura".

También ha destacado Illa el "viaje a la inversa" que se produjo con "catalanes, muchos de ellos vinculados a la industria del corcho, unos 15.000 que vinieron aquí a Extremadura a desarrollar sus proyectos vitales y que también han contribuido a generar estos lazos tan estrechos que hay entre Cataluña y Extremadura", ha resaltado.

En este sentido, Salvador Illa ha querido reflexionar "sobre las migraciones, que son consustanciales a la humanidad", tras lo que ha recordado que "Extremadura, España, también Cataluña, es país de migraciones, no hace tanto", tras lo que ha admitido que "emigrar no es plato de buen gusto, se hace muchas veces, la mayoría de las veces por necesidad".

Sin embargo, ahora "las tornas se han invertido y hay gente que viene ahora a nuestro país", ante lo que Salvador Illa ha instado a pensar "cómo nos recibieron a nosotros cuando emigrábamos, cómo queríamos ser recibidos" y "cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos, los que vinieron a Cataluña, en Cataluña".

Por tanto, "eso que queríamos que nos hicieran a nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo", ha reivindicado Illa, quien ha valorado que ESpaña "en los últimos 50 años, ha mejorado muchísimo", por lo que ha querido realizar "un reconocimiento a lo que es la migración", ya que "son personas concretas", ha dicho.

Según ha destacado, cuando uno emiga "realmente hay un esfuerzo de integración al territorio, a la ciudad, al barrio, que te acoge", tras lo que el presidente catalán ha defendido que "las identidades no son excluyentes", sino que es "un conjunto de capas, como una cebolla, que se van superponiendo una a otra", algo que "enriquece".

Por eso, Illa ha instado a no creerse "esos discursos excluyentes, usted es de un sitio o es de otro sitio", ya que según ha reafirmado, "es importante Extremadura, es importante Cataluña, es importante España y es muy importante Europa".

En ese sentido, ha aseverado que para seguir manteniendo el modelo europeo de vida actual, con su estado de bienestar y sus regímenes democráticos, "es importante subrayar aquello que nos une. A los catalanes y a los extremeños, al conjunto de españoles y el conjunto de españoles con el conjunto de europeos, y no subrayar aquello que nos diferencia", ha dicho.

"Europa es plural, Extremadura es plural, Cataluña es plural, España es plural", ha señalado Salvador Illa, quien ha concluido abogando por mantener "esoos vínculos que se generaron en los años 60 y 70, con esta gran cantidad de extremeños que vinieron a Cataluña y con esos catalanes que han venido a Extremadura".

EL ALCALDE DESTACA LOS "VÍNCULOS QUE TODAVÍA PERMANECEN"

Por su parte, el alcalde de La Zarza, Francisco Farrona, ha dado la bienvenida al presidente de la Generalitat de Cataluña a esta localidad pacense que "aunque esté a muchos kilómetros de Cataluña, tiene una parte muy importante de su historia ligada a aquella tierra".

Por eso, "hoy es un día muy especial para La Zarza", ha destacado su alcalde, debido a que "la Diada ha querido salir de Cataluña" y encontrarse con los extremeños en La Zarza, tras lo que ha valorado que el Monumento al Emigrante, de Javier Guerrero, "no es solamente una figura", sino que "tiene nombres y apellidos, tiene rostros, recuerdos, fotografías antiguas, cartas enviadas desde lejos, maletas, estaciones de tren", ha relatado.

Una estatua que representa a más de un millar de vecinos de La Zarza que "especialmente durante los años 60 y 70 tuvieron que abandonar el lugar en el que habían nacido para buscar fuera las oportunidades que aquí no encontraban", de los que muchos de ellos se marcharon a Cataluña.

De esta forma "se construyeron vínculos que todavía permanecen", ha destacado el alcalde de La Zarza, quien ha reivindicado que "la migración no solamente mueve personas, la migración crea puentes", ya que "quien emigra se lleva consigo una parte de la tierra que deja y termina incorporando a su vida una parte de la tierra que lo recibe", ha destacado.

"Por eso podemos decir que hay mucho de La Zarza en Cataluña y también hay algo de Cataluña en La Zarza", ha resaltado Farrona, quien ha admitido que las aquellas familias extremeñas "no encontraron un camino fácil en Cataluña", ya que "hubo nostalgia, sacrificio, trabajo muy duro", pero también ha valorado que se encontraron "oportunidades, vecinos, compañeros y amistades que duran toda una vida", ha resaltado.

Finalmente, ha estacado que "la sociedad catalana también fue transformándose con la llegada de todas aquellas personas", ya que "quienes llegaron a Cataluña no fueron únicamente trabajadores, fueron los constructores también de la Cataluña que hoy conocemos", ha concluido.