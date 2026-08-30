Salvador Illa anuncia una celebración de la Diada en Extremadura los días 16 y 17 de septiembre

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA/MÉRIDA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha anunciado que este año habrá una celebración de la Diada en Extremadura que se realizará los días 16 y 17 de septiembre.

La Diada se celebra en Catalunya cada 11 de septiembre, aunque también se realizan actos fuera de la región ya sea en los días previos o posteriores a la festividiad. Tradicionalmente, estos actos se realizan en Madrid, pero el presidente de la Generalitat ha anunciado que, por primera vez, se van a celebrar fuera de la capital española, eligiendo Extremadura.

El objetivo es, según ha trasladado Illa en una entrevista con 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, "subrayar la contribución de muchos de miles de extremeños a Catalunya y de muchos catalanes de origen extremeño". La idea, además, es que este año se realice en la región extremeña y el que viene en otro territorio.

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