Salvatierra de los Barros pide ayuda para localizar a un vecino del Valle de Santa Ana desaparecido

Salvatierra de los Barros pide ayuda para encontrar a Francisco España García, desaparecido en la carretera que une esta localidad con Valle de Santa Ana. - AYUNTAMIENTO DE SALVATIERRA DE LOS BARROS

MÉRIDA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros ha emitido un aviso por la desaparición de un hombre, Francisco España García, residente en los pisos tutelados del Valle de Santa Ana.

El aviso detalla que la última vez que se le ha visto ha sido en la carrera que une la localidad de Santa Ana con Salvatierra de los Barros.

El municipio ruega "máxima difusión" e informa de que, en caso de verlo o tener cualquier información, se pongan en contacto "de inmediato" con la Guardia Civil o con el 112.