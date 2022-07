Salvemos la Montaña traslada al Pleno de Cáceres su "decepción" por el cambio de postura institucional sobre la mina

CÁCERES, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una docena de miembros de la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres ha asistido este jueves al Pleno del Ayuntamiento donde han mostrado su "decepción" por el cambio de postura de las instituciones locales y regionales sobre la construcción de una mina de litio en el paraje de Valdeflórez en la Sierra de la Mosca.

Con camisetas en las que se podía leer 'No a la mina' han intervenido en el turno de colectivos ciudadanos para fijar su postura contraria a este proyecto que la empresa Extremadura News Energies, filial de Infinity Lithium, plantea ahora de forma subterránea y no a cielo abierto, como en un principio se hizo.

"Lo primero que queremos transmitiros es la decepción que sentimos al ver cómo el equipo de Gobierno de la ciudad y parte del resto de grupos políticos locales y también a escala regional, dan por admisible una propuesta fantasma... que es un lavado de cara para vender como sostenible algo que nunca podrá ser", ha dicho Ramiro Guzmán, como portavoz de la plataforma.

Guzmán ha explicado que la idea minera surge de un conglomerado de empresas que cambian de nombre "a conveniencia" para "vender" proyectos de los que no se responsabilizan con su ejecución porque "viven de la especulación de los derechos mineros y de ayudas públicas que puedan pescar" y, además, "son empresas que se han saltado la legalidad y que han sido condenadas por ello mostrando muy poca consideración hacia la ciudad y hacia el ayuntamiento".

"Aún así les dais credibilidad, que es realmente lo que nos llama la atención y nos defrauda. Mal vamos, porque deberíais mostraros mucho más exigentes porque nos jugamos mucho y nos ponéis en peligro a quienes os hemos elegido para representarnos, más aún a las generaciones futuras, y esa actitud, con estos antecedentes, no es responsable ni es admisible", ha espetado el portavoz de la plataforma.

En su intervención ha recordado que este tipo de empresa siguen el patrón de otras que ya han actuado en la región como la de Aguablanca o La Parrilla, "que han captado entre las dos más de quince millones de euros de subvenciones autonómicas", y no han cumplido sus promesas de generación de empleo al tiempo que "han demostrado su irresponsabilidad medioambiental y social" porque "ha costado mucho dinero público coser los rotos que han causado en la región", ha dicho.

"Para colmo, Infinity Lithium y su empresa pantalla, tras haber actuado con prepotencia y falta de honestidad, pretende conseguir el respaldo de parte del sector empresarial cacereño con patrocinios y publicando fotos en las que la idea de mina subterránea se limita a alguna diapositiva", ha dicho.

Así, ha recordado que "no existe en el mundo ninguna mina de litio subterránea" ya que "son todas a cielo abierto", por una cuestión de viabilidad económica, por lo que cree que si se da luz verde al proyecto, finalmente la empresa "forzará" a la administración para que sea a cielo abierto.

Respecto a otras infraestructuras que requieren este tipo de minerías como plantas de procesados, escombreras, etc, son todas en superficie, por lo que la mina subterránea "solo ahorraría el cráter" pero la superficie también se vería dañada, como han argumentado con una infografía de la mina 'Aguas teñidas' de Huelva, que es el ejemplo que pone la promotora para su proyecto en Valdeflórez. "Técnicamente no es posible", ha zanjado.

También se ha referido a otras consecuencias de las plantas mineras como emisión de gases contaminantes, que puede provocar lluvia ácida "muy perjudicial para la salud pero también para la naturaleza y los monumentos", ha dicho Guzmán, quien ha hecho alusión al consumo de agua que necesitaría la explotación minera que rondaría el consumo de dos meses de la ciudad. Aparte, se utilizaría el agua del acuífero y de pozos históricos y, para que no se inunden las galerías que abrirían, tendrían que sacar el agua del Calerizo, lo que provocará su sequía y socavones en la tierra.

La composición geológica de la Sierra de la Mosca también puede ser un problema para las explosiones que podrían afectar al depósito de agua o al propio Santuario de la Virgen de la Montaña, además de a las viviendas residenciales de la zona.

"Nuestra postura, a pesar de lo que se ha dicho, no es un no porque no a la mina, sino razonado que se apoya en el rigor de especialistas de diferentes ámbitos que cooperan desde hace cinco años de forma desinteresada con una plataforma ciudadana con la que siempre habéis podido contar", ha indicado Guzmán, que ha ofrecido públicamente todos los informes que sustentan su oposición a la mina.

"Sabemos que la presión que sufrís quienes nos representáis en este Pleno es muy grande e irá en aumento, y más en el contexto mundial, pero tenéis todo nuestro apoyo. Pero si nos falláis y nos quitáis el derecho y la necesidad de poder tener una Montaña viva y falláis a vuestra ciudad y la priváis de un futuro realmente sostenible, tendréis toda nuestra oposición, tampoco lo dudéis", ha concluido.