Sánchez Cotrina destaca que el PSOE saldrá a las elecciones con la convicción de estar "en el lado bueno de la historia"

MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha destacado que su partido saldrá a las elecciones de noviembre con la convicción de estar "en el lado bueno de la historia".

Sánchez Cotrina se ha pronunciado así, en un mensaje a través de redes sociales, tras el anuncio este lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones al próximo 29 de noviembre.

"29 de noviembre. Es la hora de la verdad. Con la gente o con quienes se sientan sin sentarse en un parlamento a defender los intereses de unos pocos. Salimos con la convicción de estar en el lado bueno de la historia", ha asegurado.