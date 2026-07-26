Sanguijuelas del Guadiana pondrá banda sonora al Día de Extremadura con recitales en Mérida los días 7 y 8 de septiembre

Archivo - El grupo Sanguijuelas del Guadiana durante una actuación en la Sala La Riviera, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sanguijuelas del Guadiana pondrá la banda sonora al Día de Extremadura con dos conciertos en Mérida los días 7 y 8 de septiembre.

Lo ha anunciado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a través de sus redes sociales, donde este pasado sábado ya había adelantado que se estaba preparando algo "muy especial" para conmemorar el día autonómico, que coincide con la festividad de la Virgen de Guadalupe, patrona de la región.

El primer concierto de Sanguijuelas del Guadiana será una actuación especial el 7 de septiembre durante la gala de entrega de las Medallas de Extremadura. Al día siguiente, ofrecerá otro recital poniendo el broche de oro al Día de Extremadura. En ambos casos, el escenario de los conciertos será el Teatro Romano de Mérida.

Este anuncio se produce después de que el grupo, exponente de la cultura extremeña en el resto de España, haya cerrado dos noches seguidas de música en la Alcazaba de Badajoz, donde han llegado con su gira 'Verbena en vena'.

"Si había una forma de celebrar a nuestra tierra, era esta. Sanguijuelas del Guadiana será la banda sonora del Día de Extremadura", ha destacado Guardiola en su mensaje.