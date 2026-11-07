El sector agropecuario y forestal pide estrategias específicas para regenerar dehesas, frente a soluciones universales

Apertura del VI Congreso Ibérico de la Dehesa y el Montado, a 27 de octubre de 2026 en Badajoz. - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El VI Congreso Ibérico de la Dehesa y el Montado, celebrado del 27 al 29 de octubre en Badajoz, ha cerrado su sexta edición en la que ha reunido a representantes del sector agroganadero y forestal, investigadores, empresas, administraciones públicas y otras entidades vinculadas a estos sistemas productivos, en un encuentro que registró un total de 339 personas inscritas.

Bajo el lema 'Certezas para el presente. Esperanza para el futuro', esta sexta edición ha buscado ir más allá del diagnóstico de los problemas que afectan a las dehesas y los montados para centrar el debate en soluciones concretas, experiencias innovadoras y nuevas oportunidades que contribuyan a mejorar su sostenibilidad ambiental y su viabilidad económica.

Así, uno de los principales mensajes del congreso ha sido, según ha señalado la Junta en un comunicado, la necesidad de adaptar las actuaciones a las características de cada explotación. En la sesión dedicada al futuro del arbolado, la propuesta más respaldada por el público destacó que la regeneración de las dehesas requiere estrategias específicas para cada territorio, frente a soluciones universales.

La innovación tecnológica también ocupó un lugar destacado. En este sentido, los debates pusieron de manifiesto las posibilidades que ofrecen los sistemas de alerta temprana, las herramientas digitales y la integración de información sobre suelo, biomasa y gestión para facilitar la toma de decisiones. Entre los mensajes sometidos a votación, el más apoyado en esta sesión destacó precisamente la importancia de transformar los datos disponibles en información útil para quienes gestionan las explotaciones.

En relación con la gestión de pastos y suelos, se presentaron experiencias de manejo regenerativo, mejora de pastizales y optimización de los recursos disponibles, con especial atención a soluciones de bajo coste y aplicables a las condiciones reales de las fincas.

NUEVAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

El relevo generacional y la disponibilidad de profesionales cualificados constituyeron otro de los grandes ejes del encuentro. Los participantes destacaron la importancia de la Formación Profesional y del arraigo al territorio para responder a las necesidades laborales de las dehesas y garantizar la continuidad de su gestión.

En materia económica, el congreso exploró nuevas fuentes de ingresos vinculadas a los servicios ecosistémicos, los mercados de carbono y biodiversidad y la valorización de productos tradicionalmente infrautilizados, como la bellota.

Los debates subrayaron la importancia de la colaboración entre productores, organizaciones agrarias e investigadores para avanzar en la cuantificación, certificación y posible comercialización de estos servicios, así como la necesidad de desarrollar mecanismos de financiación que reconozcan el valor ambiental de las buenas prácticas de gestión.

La futura Política Agraria Común (PAC) también fue objeto de análisis, destacándose la necesidad de contar con medidas adaptadas a las particularidades de cada territorio y capaces de favorecer los sistemas extensivos de alto valor natural.

La cooperación entre España y Portugal ha sido otro de los elementos centrales del Congreso, tanto por los desafíos compartidos por la dehesa y el montado como por las oportunidades que ofrece el intercambio de conocimientos y experiencias.

MÁS DE CUATRO MILLONES PARA MANTENER SISTEMAS AGROFORESTALES

Durante la celebración del congreso, el director general de Gestión Sostenible y Política Forestal de la Junta de Extremadura, Juan Eloy Rodríguez, alabó la iniciativa, al tiempo que instó a reducir la distancia entre la investigación, la Administración y la gestión diaria de las dehesas porque "la investigación puede aportar soluciones a problemas que preocupan directamente a los gestores de las explotaciones".

Rodríguez defendió que la Junta contribuye a este objetivo con el impulso a la innovación y la investigación y, al mismo tiempo, con recursos, instrumentos de apoyo y planificación. De este modo, afirmó que la política forestal cuanta en el proyecto de Presupuestos para 2027 con una dotación económica que "permitirá continuar impulsando actuaciones relacionadas con la protección del medio natural y la gestión forestal".

A este respecto, puso como ejemplo los 4,6 millones de euros destinados a dar continuidad a las ayudas para la implantación y mantenimiento de sistemas agroforestales, así como al inicio de una nueva convocatoria, o los 47 millones de euros en actuaciones financiadas con fondos Feader-Pepac, orientadas a la mejora de los sistemas forestales, la conservación de recursos genéticos, la restauración de ecosistemas y el fortalecimiento de su resiliencia.

VISITAS EN BADAJOZ Y ELVAS

El encuentro concluyó el 29 de octubre con una jornada de campo en la Finca La Cocosa, en Badajoz, y la Herdade das Defesinhas, en Elvas (Portugal), concebida para acercar a los participantes experiencias prácticas de gestión y mostrar sobre el terreno distintas iniciativas de innovación. La jornada incluyó también espacios de presentación e intercambio de experiencias entre empresas, proyectos y profesionales del sector.

El VI Congreso Ibérico de la Dehesa y el Montado ha estado liderado por la Junta de Extremadura, en el marco del proyecto de cooperación transfronteriza CI_Montado-Dehesa, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027. Ha contado con las aportaciones de Cicytex y la Diputación de Badajoz, así como con la colaboración de otras entidades vinculadas a los proyectos CI_Montado-Dehesa y SOS_Prodehesamontado.