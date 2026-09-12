Segura de León vuelve a convertir su Plaza de España en el corazón de sus capeas en honor al Cristo de la Reja

Archivo - Capea tradicional en la Plaza de España de Segura de León - PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA - Archivo

SEGURA DE LEÓN (BADAJOZ), 12 (EUROPA PRESS)

Segura de León ya vive inmersa en sus famosas capeas desde este pasado viernes y seguirá así hasta el miércoles, cuando concluyan las festividades en honor al Cristo de la Reja.

Del 11 al 16 de septiembre de 2026, la Plaza de España acoge las Capeas, una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico de Extremadura y reconocida como Festejo Taurino Tradicional.

Tras el pregón y la proclamación de la Vaquera Mayor y las Zagalas, celebradas la noche del jueves 10 de septiembre, la festividad sigue con las capeas que, durante este fin de semana, se celebrarán tanto por la mañana como por la tarde.

Este sábado, a las 12,00 horas, se celebrará el cierro y capea didáctica para los más pequeños, con vacas del ganadero José Francisco Jaramillo, y a las 18,00 horas, será el turno de la ganadería de Ángel Manuel Jaramillo.

Una vez finalizada la capea, la fiesta continuará con la actuación en directo del artista de la zona Aurelio Gallardo, seguida por una sesión de DJ.

El domingo, 13 de septiembre, se celebrará a las 12,00 horas una capea para mujeres con vacas de Ángel Oyola; a las 18,00 horas contará con animales del ganadero Francisco Díaz. La jornada continuará con música de los 80 hasta ahora a cargo del Grupo Bandelbirra! y una sesión de DJ.

Será el lunes, 14 de septiembre, cuando se celebren los actos centrales de la festividad en honor al Cristo de la Reja. El primero de ellos será a las 10,30 horas, cuando se ha programado un acto de homenaje y recuerdo a los represaliados por la Guerra Civil, en el cementerio parroquial.

Seguirá a las 11,30 horas una función religiosa en la Iglesia del Santísimo Cristo de la Reja, presidida por el párroco de Segura de León, Fernando Agudo. La misa será acompañada por la coral Castillo y Encinas, que interpretará la Misa Extremeña del Padre Emilio Blas.

Ya por la tarde, a las 18,00 horas, se celebrará la tradicional capea, con vacas de los ganaderos José Ignacio Lozano y Manuel Lozano, seguido por una noche de DJ's por distintos puntos de la localidad.

Al día siguiente, el martes 15 de septiembre, continuarán las capeas, esta vez con vacas de los hermanos Medina y Manuel Rebollo, y la música con la actuación del Grupo Próxima Parada que rendirá tributo a Manuel Carrasco. La jornada finalizará con una sesión de DJ.

La última jornada, la del 16 de septiembre, comenzará a las 18,00 horas con una capea que contará con vacas del ganadero José González, seguido por el concierto de Cosmonautas y una sesión de DJ. Estas actividades servirán como antesala del Fin de Año Segureño, que se celebrará a las 00,00 horas en la plaza y que pondrá fin a casi una semana de música, fiesta y tradición.