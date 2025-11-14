La Seguridad Social gana en Extremadura 1.097 afiliados extranjeros en octubre, hasta los 22.689 trabajadores

MADRID/MÉRIDA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha ganado en Extremadura una media de 1.097 afiliados extranjeros en octubre, un 5,08 por ciento más que en el mes anterior, con lo que el décimo mes de 2025 se ha cerrado con 22.689 ocupados foráneos.

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros ha crecido un 15,36 por ciento en octubre en la comunidad extremeña, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del total de extranjeros afiliados al finalizar octubre, un total de 8.967 procedían de países de la UE y 13.722 de terceros países. Asimismo, el 85,8 por ciento pertenecían al régimen general y el 14,2 por ciento al de autónomos.

En el conjunto del país, la Seguridad Social ha ganado una media de 13.159 afiliados extranjeros en octubre, un 0,4 por ciento más que en el mes anterior, con lo que el décimo mes de 2025 se ha cerrado con 3.101.500 ocupados foráneos, nuevo máximo histórico.

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros ha crecido un 7,2 por ciento en octubre, casi cinco puntos por encima del conjunto de la afiliación media (+2,4%).

Del total de extranjeros afiliados al finalizar octubre, 942.036 procedían de países de la UE (30%) y 2.159.464, de terceros países (70%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos (365.089 cotizantes), Rumanía (340.449), Colombia (251.084), Italia (211.556), Venezuela (209.714) y China (126.748).

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros ha crecido en el último año en 206.837 ocupados (+7,1%), hasta alcanzar un nuevo máximo de 3.100.999 ocupados.

