Seis detenidos en un operativo relacionado con la venta de menores, con registros en Linares, Montijo y Badajoz

Archivo - Coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BADAJOZ, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil de Badajoz participan en un operativo conjunto relacionado con la venta de menores, en el que se ha detenido a seis personas, además de practicar tres registros domiciliarios en Linares (Jaén), Montijo y en la capital pacense.

Entre los detenidos "en principio por la venta de menores" se incluye una mujer que "se ha dedicado a vender a sus propios hijos", según indican fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

"No es que se dediquen a coger menores y venderlos", han añadido, además de avanzar que el resto de datos y de información se harán públicos en nota de prensa.

También se ha referido a esta operación la delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, quien ha señalado a preguntas de los periodistas por este tema que la investigación está abierta y que hay seis personas detenidas.

Asimismo, ha confirmado que ha habido registro en Linares, Badajoz y Montijo y que participan en la investigación la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y la Policía Judicial de la Guardia Civil.

No obstante, no ha podido aportar más datos, y ha pedido que así se entienda al tratarse de una materia "tan delicada" y contar con intervención judicial.

Así, ha continuado Macías, se tienen que respetar las actuaciones judiciales y solamente puede informar de la parte que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en relación a los citados seis detenidos y los registros en Linares, Badajoz y Montijo, además de las unidades participantes.

La delegada del Gobierno ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras reunirse con los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Tajo, Samuel Moraleda y Antonio Yáñez, respectivamente.