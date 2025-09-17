La Semana Santa de Plasencia, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional

Se considera la Semana Santa más antigua de Extremadura, con más de 800 años de historia

PLASENCIA (CÁCERES), 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de Plasencia ha recibido la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional que otorga la Secretaría de Estado de Turismo, una vez que la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Plasencia ha recibido el informe favorable del Gobierno de la Junta de Extremadura y cumple con todos los requisitos establecidos en la orden ministerial que regula estas distinciones.

La Semana Santa placentina se ha venido celebrando anualmente, de forma ininterrumpida, a lo largo de más de 800 años de historia, por lo que "es considerada la celebración religiosa más antigua de Extremadura", y supone una celebración que "ha adquirido una dimensión cultural y social que refleja la identidad y el espíritu de esta ciudad por su belleza estética, mestizaje inherente y capacidad de crecimiento".

La secretaria de Estado, Rosario Sánchez, ha destacado de este reconocimiento que la Semana Santa de Plasencia "se ha convertido en una celebración única en Extremadura y en toda España", remarcando además que "esto es fruto de su arraigo y de la gran implicación de los placentinos y placentinas en su celebración, lo que además le otorga un gran atractivo turístico".

Actualmente son doce las cofradías y hermandades penitenciales de Plasencia, con un fuerte vínculo de hermandad entre ellas y en las que participan de manera activa la población, según informa el Ministerio de Industria y Turismo en nota de prensa.

Añade además que la Semana Santa de Plasencia se celebra en un "escenario excepcional", como es su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que sus procesiones "recorren calles, plazas y monumentos que forman parte del legado patrimonial de la ciudad, ofreciendo una imagen única".

Así, con la declaración de la Semana Santa de Plasencia ya son 164 las fiestas populares de España declaradas como Fiestas de Interés Turístico Nacional, mientras que en Extremadura, se trata de la novena fiesta con esta distinción.