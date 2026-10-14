El SES comienza este jueves la campaña de vacunación frente a los virus respiratorios en los centros de salud

Una persona junto a vacunas - Europa Press

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) comienza a partir de este jueves, día 15, la campaña de vacunación general frente a los virus respiratorios en los centros de salud y centros sociosanitarios de la región.

En total, Extremadura dispondrá de más de 503.000 dosis de vacunas destinadas a proteger a los grupos más vulnerables de la población, entre ellos los niños, las personas mayores, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas y los residentes en centros sociosanitarios.

En concreto, el SES ha adquirido 359.350 dosis de vacunas frente a la gripe y al virus respiratorio sincitial (VRS) por valor de 8.081.256 euros, a las que se suman 143.800 dosis de vacunas frente a la Covid-19 suministradas por el Ministerio de Sanidad.

En aquellos grupos de población en los que coincida la recomendación de vacunación frente a gripe y Covid, se podrán coadministrar en el mismo acto vacunal.

La campaña se desarrollará en todos los centros de salud y consultorios locales de Extremadura y finalizará el 31 de enero de 2027, pudiéndose prolongar hasta el mes de febrero atendiendo a la evolución de la situación epidemiológica.

El SES volverá a habilitar este año en los centros de salud donde las áreas lo soliciten la vacunación de tarde y sin cita a la población diana de la región contra los virus de la gripe y la Covid, ha informado la Junta en nota de prensa.

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