El SES fija los servicios mínimos en la asistencia sanitaria en Extremadura ante la huelga general del miércoles

Archivo - Entrada al Hospital Materno Infantil de Badajoz. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia ha fijado los servicios mínimos del personal que trabaja en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud (SES) así como de las empresas contratistas que prestan servicios externos de la propia asistencia sanitaria de cara la jornada de huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre.

Así, dada la connotación de servicios esenciales que tienen los prestados en el ámbito de la atención sanitaria, se establecen unos servicios mínimos de carácter "proporcionado" para asegurar la continuidad asistencial, evitando que, al interrumpir o retrasar la asistencia sanitaria, se produzcan desde el punto de vista clínico, efectos deletéreos o riesgos para la salud de los usuarios.

Esto incluye, según recoge la orden firmada por la consejera, Sara García Espada, y publicada en el Diario Oficial de Extremadura de este lunes, día 9, cualquier asistencia sanitaria urgente, emergente o tratamientos no demorables, ya que su retraso implicaría "un riesgo no asumible de empeoramiento potencial" pudiendo provocar "consecuencias graves en la evolución de los pacientes con condiciones urgentes".

Como norma general se considerarán en su totalidad como servicios mínimos además de las descritas a continuación, aquellas situaciones similares por las que los enfermos debieran recibir atención de forma inexcusable.

En concreto, en atención hospitalaria, todos los servicios en lo referente a su cobertura por personal en servicios mínimos tendrán tratamiento de turno de domingo o festivo excepto en Oncología Médica, Oncología Radioterápica (incluyendo consultas y tratamientos oncológicos, tanto radioterapia como quimioterapia), Hemodiálisis y Hospital de Día en lo que se refiere a tratamientos oncohematológicos, así como tratamientos de rehabilitación calificados como no demorables y cualquier otra terapia cuya aplicación sea de carácter inexcusable.

En todos estos casos, se considerará servicios mínimos el personal necesario para garantizar las prestaciones indicadas. El personal del Servicio de Urgencias se contempla en su totalidad como servicios mínimos.

Las altas e ingresos hospitalarios generados en los servicios de atención urgente deben ser consideradas dentro del marco de los servicios mínimos con cobertura al cien por cien durante la huelga indefinida, ya que su disfuncionalidad podría ocasionar un "colapso" en los servicios de urgencia de todos los centros hospitalarios de la comunidad.

En atención primaria y salud pública, los centros de salud y consultorios locales en los que se ubique un Punto de Atención Continuada (PAC) serán atendidos, en cuanto a su cobertura por personal en servicios mínimos, en régimen de atención continuada como un día festivo.

En los centros de salud donde no se ubique un PAC se designarán un médico y un enfermero exclusivamente para la atención urgente, durante el horario de apertura afectado por la huelga. En cada matadero se designará como personal de servicios mínimos un veterinario.

Los Servicios de Urgencias y Emergencias en Atención Primaria se contemplarán en su totalidad como servicios mínimos, mientras que el Banco de Sangre será atendido como un día festivo.

En cuanto al transporte sanitario, a los efectos de esta orden, y referido, por lo tanto, únicamente al personal asistencial del Servicio Extremeño de Salud, se establece como servicios mínimos el 100% del personal asistencial del Servicio Extremeño de Salud necesario para garantizar la prestación de los servicios de transporte sanitario urgente para enfermos que requieran tratamientos continuados de oncología.

Esto incluye la aplicación de radioterapia y quimioterapia, así como los tratamientos de diálisis, así como el 100% del personal asistencial del Servicio Extremeño de Salud necesario para garantizar la prestación de los servicios dedicados al transporte interhospitalario, ya bien sea en unidades medicalizadas de transporte secundario urgente de pacientes graves o críticos, así como todas aquellas unidades dedicadas al transporte interhospitalario de pacientes cuyo traslado sea necesario para evitar un riesgo vital potencial o daño irreparable para la salud.

En cuanto al personal de gestión y servicios de las Gerencias de Área, se establece como servicios mínimos una persona empleada pública del área de personal y nóminas y otra del registro general de documentos por cada gerencia, durante el horario ordinario afectado.

Asimismo, se designa como mínimo a un trabajador de los departamentos de suministros y de almacén en cada centro y turno, con el fin de que quede garantizada la tramitación de los pedidos urgentes con fines asistenciales.

En cuanto al personal de sistemas de la información y comunicaciones, en cada gerencia se designarán dos efectivos de presencia física en el turno de mañana y un efectivo localizado en los turnos de tarde y noche. En otras áreas de trabajo o servicios se establecerá con carácter general un número equivalente al de los domingos o festivos.

Las gerencias de área serán las encargadas de la designación nominal del personal necesario dentro de los límites fijados, sin ampliar los servicios ni las dotaciones establecidos.

Dichas designaciones se notificarán a las personas afectadas antes del inicio de su prestación, con indicación del centro, servicio, turno y horario asignado y se publicará su relación en los tablones de anuncio de los centros. Las actuaciones de ejecución no podrán utilizarse para mantener la actividad ordinaria diferible ni vaciar de contenido el derecho de huelga.

EMPRESAS EXTERNAS

La consejería ha publicado asimismo otra orden para fijar los servicios mínimos en las empresas que prestan las actividades externas vinculadas a la asistencia sanitaria del SES, incluida la atención domiciliaria contratada o concertada cuando corresponda.

Su ámbito externo se limita a las empresas, centros, contratos y prestaciones que queden expresamente identificados en los publicados en la orden. No se incluyen por la sola condición de asociadas las restantes actividades de las entidades solicitantes, ni se extiende esta orden a residencias, centros del SEPAD, establecimientos privados o centros ajenos al SES no identificados en ella.