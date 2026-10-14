El SES ha invertido desde 2023 casi 2 millones en mejoras de las urgencias hospitalarias con 107 profesionales más

La directora gerente del SES, Encarnación Solís, en comisión en la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El SES ha invertido desde el año 2023, cuando se inició el Gobierno de María Guardiola en la comunidad, un montante de 1,99 millones de euros en mejoras en las urgencias hospitalarias de la comunidad (1.375.901 euros en equipamientos y 621.505 euros en obras).

Además, desde entonces, las urgencias hospitalarias extremeñas cuentan con 107 profesiones más (46 médicos, 36 enfermeras, y 25 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería más).

De este modo lo ha destacado este miércoles en comisión de la Asamblea --a pregunta del PSOE-- la directora gerente del SES, Encarnación Solís, quien ha subrayado que las urgencias hospitalarias en la comunidad "están hoy más reforzadas que en el año 2023" y "cuentan con más profesionales, mejores espacios y más equipamiento".

En todo caso, ha reconocido que "queda trabajo por hacer" y que para ello el Gobierno de María Guardiola continuará trabajando en el mismo modelo de gestión, "creando plazas, reforzando plantillas, mejorando infraestructuras, e incorporando tecnología", para lo cual seguirá "dialogando" con los profesionales, atendiendo las "necesidades" de los pacientes y evaluando "permanentemente" el funcionamiento de los servicios.

Al mismo tiempo, ha reprochado al PSOE que, a su juicio, pretenda "mantener permanentemente abierta una polémica sobre las urgencias", utilizando incidencias concretas para intentar proyectar --apunta-- una realidad de las urgencias que "a día de hoy no existe".

"Las urgencias son servicios complejos, no en Extremadura, son servicios complejos en toda España. Existen momentos de elevada presión asistencial, dificultades para cubrir determinadas plazas y necesidades de mejora en algunos espacios y circuitos, pero no vamos a aceptar que se proyecte la imagen de unas urgencias que a día de hoy no existen, porque esa imagen no representa la realidad", ha espetado.

En este sentido, ha defendido que "la realidad se demuestra con hechos, con profesionales, con obras, con equipamientos, con nuevos circuitos asistenciales y con mejoras concretas que repercuten directamente en la atención a los pacientes", tal y como ha subrayado que viene aplicando el Gobierno de María Guardiola.

PSOE

A su vez, la diputada del PSOE en la Asamblea Isabel Gil Rosiña ha tachado de "nefastos" a los gestores sanitarios en la comunidad en cuanto a las urgencias hospitalarias, y ha advertido de que en la actualidad se registran "problemas fundamentales" en estos servicios.

"El problema no está ni en los profesionales, ni en los aparatos que se renuevan, ni en el presupuesto que se destina, sino en la falta de gestión y capacidad en la decisión", ha espetado Gil Rosiña, quien ha afirmado que, por tanto, "no toda va bien" al contrario de lo que, ha dicho, defiende el Gobierno autonómico.

Al respecto, ha recordado que el Colegio de Médicos de Cáceres hizo un llamamiento este pasado verano al SES sobre la situación de urgencias hospitalarias en el hospital de dicha ciudad.

"Es que no es la solución que se diga que se está contratando a más personal. ¿Cómo se está planificando? ¿Cómo se está haciendo la tarea?", ha espetado Gil Rosiña.