El SES mantiene la celebración de los ejercicios de la fase de oposición de las convocatorias de diciembre de 2024

MÉRIDA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) comunica que la publicación del Decreto de la Presidenta 8/2025, de 27 de octubre, de disolución de la Asamblea de Extremadura y de convocatoria de elecciones, las cuales tendrán lugar el día 21 de diciembre, "no produce alteración alguna" en la celebración de los ejercicios correspondientes a las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud de las convocatorias de diciembre de 2024.

Por lo tanto, tales ejercicios de la fase de oposición se celebrarán en las fechas ya publicadas en el Diario Oficial de Extremadura respecto los exámenes a celebrar en el mes de noviembre (DOE de 24 de septiembre) y en el mes de diciembre (DOE de 23 de octubre).

Próximamente se publicarán las fechas y lugares de celebración de los ejercicios que tendrán lugar en los meses de enero y febrero de 2026, en cumplimiento con el avance inicial de calendario previsto, comunicado en la Mesa Sectorial de Sanidad que tuvo lugar el 18 de junio de 2025, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.