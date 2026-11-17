La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, informa en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado una transferencia de crédito al Servicio Extremeño de Salud (SES) por valor de 19 millones de euros y procedente varias secciones presupuestarias para adquirir equipamiento sanitario y nuevas dosis de vacunas para la gripe.

Concretamente, como ha detallado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en rueda de prensa, se transferirán 3,9 millones procedentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y 1 millón de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

Además, de 3,1 millones provenientes de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio y 11 millones de euros de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia.

De igual forma, Manzano ha añadido que a ese importe de 19 millones se van a añadir otros 6 millones más que se transferirán también al SES desde la propia Consejería de Salud.

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