Una sesión solidaria de zumba recogerá material de primera necesidad para niños de Mérida el 20 de noviembre

La delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, y la presidenta de Anfex, Carmen de la Marta, en la presentación del evento solidario 'Zumbance'. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Niños Felices de Mérida (Anfex), con la colaboración del ayuntamiento y de Synergym, ponen en marcha un evento solidario el próximo 20 de noviembre con el objetivo de recoger material de primera necesidad para familias en situación de emergencia.

Zumdance se celebrará entre las 17,00 y las 19,00 horas en el Parque López de Ayala, emplazamiento que se mantiene pese al cambio de fecha inicial, ya que se iba a celebrar este viernes, día 13, pero finalmente se ha modificado debido a la previsión de lluvias.

La recogida pretende llenar de productos de higiene para bebés, pañales, toallitas y cereales el almacén con el que esta asociación atiende a familias recién llegadas a Mérida, y también otras localidades de la comarca, que no tienen recursos y que se encuentran a la espera de la resolución de ayudas de las instituciones públicas.

La presidenta de la entidad, Carmen de la Marta, que ha estado acompañada en la presentación de la iniciativa por la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, señala que desde 2024 trata de cubrir las "necesidades básicas" principalmente de familias que necesitan una "ayuda de urgencia".

Atienden así a familias, siempre con menores a su cargo, derivadas desde los servicios sociales de base para que reciban estos productos de primera necesidad mientras se resuelve la tramitación de las ayudas correspondientes. Se trata de pañales, leche, incluso de productos de puericultura como son cunas, carros a mujeres embarazadas y a familias tanto nacionales como extranjeras.

Todo ello con el objetivo de cubrir "esa primera ayuda de urgencia" para las familias, cubriendo las necesidades básicas de los menores, hasta que "consiguen esas primeras documentaciones".

Asimismo, ha explicado que la asociación es "muy pequeña" y que está formada por un grupo de voluntarias que dedican su tiempo "a cubrir esta necesidad de urgencia que pueda surgir", motivo por el cual han impulsado esta actividad que pretende "tener un almacén, sobre todo de los productos básico, que son productos que son caros que las familias no pueden muchas veces costear".

Igualmente, les proporcionan asesoramiento en materia de empleabilidad, de modo que tienen un convenio con Ilunion para la formación y contratación de estas personas a fin de que "puedan subsistir por ellas mismas" y que necesiten del apoyo de la asociación "el menos tiempo posible".

Con lo menores trabajan además cuestiones como su propia autonomía, la escolarización y los recursos educativos, gracias a un proyecto con la Diputación de Badajoz para cubrir las necesidades de material escolar así como para el comedor durante los periodos no lectivos.

Por otro lado, también ayudan a mujeres víctimas de violencia con hijos menores, que llegan también derivadas, en este caso de asociaciones y recursos que trabajan en esta materia, para obtener igualmente "esa primera ayuda" que requieren "cuando salen de sus hogares con lo puesto".

Por su parte, la delegada de Inclusión, Susana Fajardo, ha señalado que en este caso el ayuntamiento actúa como "telonero", facilitando su desarrollo con los medios necesarios para que pueda llevarse a cabo a fin de que entidades como Anfex "encuentren el respaldo de su Administración más cercana para poder visibilizar sus necesidades y contar a la sociedad exactamente cuál es su trabajo y qué proyectos tienen en marcha".