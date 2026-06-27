Siberiana encara hoy su segunda jornada tras abrir el debate sobre el cambio climático y la ruralidad

La escritora Marta del Riego (dcha) en conversación con la periodista Cristina Núñez. - FESTIVAL SIBERIANA

TAMUREJO (BADAJOZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Festival de literatura y naturaleza Siberiana afronta hoy la segunda y última jornada de su séptima edición después de un estreno, el de ayer, en el que la literatura sirvió para abrir un espacio de reflexión sobre la ruralidad, la naturaleza y los desafíos medioambientales contemporáneos con la literatura como telón de fondo.

La escritora Marta del Riego y el escritor Rafael Navarro de Castro fueron los protagonistas de la jornada inaugural de este viernes, 26 de junio, a través de sus libros Cordillera y Planeta invernadero. Ambos abordaron las tensiones que atraviesan actualmente el mundo rural y la naturaleza, las fricciones entre progreso y conservación y la necesidad de repensar nuestra relación con el territorio, según ha informado la organización del festival en un comunicado.

Durante la conversación mantenida con Gabi Martínez, Rafael Navarro de Castro defendió que la literatura debe "implicarse mucho más" en el que considera el gran problema de nuestra era: el cambio climático, reivindicando la capacidad de la creación literaria para contribuir a comprender y afrontar la crisis ambiental.

La primera jornada del festival incluyó además la inauguración de la exposición de fotografías de paisajes de Eduardo Hernández-Pacheco, presentada por Javier González de Durana, así como la proyección del cortometraje 'Medea a la deriva', de Mary Cruz Leo.

PROGRAMACIÓN DE ESTE SÁBADO

La programación continúa hoy con el taller 'Contando el territorio: lengua, literatura y cultura extremeña como espacio de encuentro', organizado por Oscec Estremaúra; la presentación de la revista Suroeste, dirigida por Antonio Sáez Delgado; y una conversación entre Sandra Benito, Carlos García Mera y Carmen Hernández Zurbano sobre la poética del paisaje en sus poemarios Jardín cerrado y El baile de la naranja, moderada por Luis Sáez Delgado.

La jornada concluirá por la noche con la entrevista a la novelista y dramaturga portuguesa Joana Bértholo, destacada figura del pensamiento ecológico; el recital poético de Gonzalo Escarpa y la conversación entre David Trueba y la escritora extremeña Pilar Galán, que pondrá el broche final a la séptima edición de Siberiana.

Bajo el lema 'Vitamina Siberiana', el festival vuelve a reivindicar durante estos dos días la cultura como un espacio de encuentro entre literatura, naturaleza y pensamiento, consolidándose como una de las citas más singulares del panorama cultural extremeño.