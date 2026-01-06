La Sierra de San Cristóbal de Los Santos de Maimona estrena ecosendero para descubrir su riqueza botánica

Ecosendero en la Sierra de San Cristóbal de Los Santos de Maimona - AYUNTAMIENTO DE LOS SANTOS DE MAIMONA

MÉRIDA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sierra de San Cristóbal de Los Santos de Maimona (Badajoz) cuenta ya con un nuevo ecosendero, un itinerario interpretativo diseñado para poner en valor la riqueza botánica del entorno y facilitar el conocimiento de las especies vegetales que habitan este enclave natural.

El proyecto ha sido realizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona.

El recorrido, con una longitud total de 2,5 kilómetros, discurre por parte de la Sierra de San Cristóbal y los límites de la Sierra de los Olivos.

A lo largo del trayecto, los usuarios encontrarán diferentes paneles interpretativos, de distintos formatos y tamaños, que ofrecen información, datos de interés y curiosidades sobre la flora presente en la zona.

Entre las especies destacadas se encuentran las orquídeas de Los Santos, uno de los recursos naturales más singulares y valorados del municipio, destaca en nota de prensa el consistorio santeño.

Este nuevo sendero se suma a las rutas ya existentes en esta sierra destinadas a la práctica deportiva, incorporando un importante componente educativo y divulgativo orientado a la conservación y preservación del medio natural.

Para la creación de este ecosendero, la Concejalía de Turismo de Los Santos de Maimona ha contado con la colaboración y financiación de la Junta de Extremadura, dentro del Programa de Colaboración Económica Municipal de Promoción Turística en Extremadura de 2025.