Carlos Gago, técnico de Comunicación de ACEX; el concejal de Cultura, Jorge Suárez, y Beatriz Moya, dietista de ACEX, en la presentación de la XI Ruta de la Tapa sin Gluten - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Celíacos de Extremadura (Acex) ha organizado en Cáceres un año más la XI Ruta de la Tapa Sin Gluten, que se celebra del 20 al 22 de noviembre, con la participación de 7 establecimientos de la ciudad, que ofrecerán tapas a 4 euros y donde se sortearán varios premios.

Los establecimientos participantes son Aljibe, con la tapa 'Huevos de Canario'; SushiMore Cáceres, con 'Spicy Roll al picante y Pork Roll de Cerdo'; Paradise Market, con la tapa 'Creamy Taco', y La Malinche, con la tapa 'Mi Cevichito'.

Completan la lista el restaurante Maná Chef Alia, con su tapa 'Bomba de patata crujiente de añojo con mayonesa de pimentón'; el restaurante Quereles, con su tapa adaptable a ser sin lactosa 'Empanadas colombianas de ternera con pico de gallo y salsa de nata agria'; y, por último, el restaurante 8º Arte con la tapa 'Quichextrem'.

La iniciativa la ha presentado este martes el concejal de Cultura, Jorge Suárez, junto a Beatriz Moya, dietista de ACEX, y Carlos Gago, técnico de Comunicación de ACEX.

Suárez ha destacado la labor de la asociación que, en los últimos años "ha aumentado considerablemente la concienciación, especialmente entre los profesionales de la restauración, para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de una oferta gastronómica adaptada a sus necesidades".

Carlos Gago ha expuesto que esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto 'Extremadura Sin Gluten', uno de los proyectos insignia de ACEX, una apuesta por fomentar la inclusión de todas las personas celíacas en la sociedad. "Este evento es un reclamo, no solo para personas celíacas y, a su vez, algunas de las tapas que se presentan en esta edición también son sin lactosa", ha explicado.

En cuanto a los premios, tal y como ha expuesto Beatriz Moya, el primero es una caja regalo de un fin de semana en las Hospederías de Extremadura, y el segundo una comida o cena para dos personas en el restaurante 8º Arte.

El tercer premio es una comida o cena para dos personas en el restaurante self service El Montaito; el cuarto, un lote de productos sin gluten de Paradise Market; y, por último, el quinto premio, un lote de productos sin gluten de Sinblat.

Para participar en el sorteo, en cada establecimiento en que se deguste una tapa hay que pedir que pongan el sello en el pasaporte, que está disponible en todos los establecimientos, y cuando se hayan visitado tres diferentes se puede votar a la que más haya gustado, entrando en el sorteo.

Suárez ha animado a la ciudadanía a participar en esta edición "no solo a las personas celíacas, sino a todo aquel que desee apoyar este tipo de iniciativas". "Animo a que vayan, que prueben, que tomen y, sobre todo, que disfruten de algo tan maravilloso como es la gastronomía extremeña y, sobre todo, que nos concienciemos a la hora de poder tener una variedad en la carta en los restaurantes para todo tipo de personas", ha concluido.