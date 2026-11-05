Sindicatos convocan el día de huelga concentraciones en centros laborales y manifestaciones en Badajoz, Cáceres y Mérida

Representantes de UGT (Patrocinio Sánchez), de CCOO (María Berrocal), de CNT (Jon Álvarez), y de Sindicatos de Inquilinas (Ángel Liberal), en rueda de prensa sobre la huelga general del 11 de noviembre de 2026 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO en Extremadura, junto a CNT y Sindicatos de Inquilinas, convocarán el 11 de noviembre, día de la huelga general, concentraciones en todos los centros de trabajo de la región de 10 a 12 horas, además de manifestaciones por la tarde en diferentes localidades.

En concreto, esas cuatro organizaciones se sumarán a las manifestaciones que a las 19,00 horas se celebrarán en Badajoz, Cáceres y Mérida, aunque también está convocada otra más en Plasencia a la que CCOO y UGT no se adhieren.

En el caso de la capital extremeña, la manifestación está previsto que parta de la Plaza de España; en Badajoz desde la Plaza de Conquistadores; y en Cáceres desde la Avenida de América.

De este modo lo han explicado los secretarios generales de UGT, CCOO y CNT Extremadura, Patrocinio Sánchez, María Berrocal y Jon Álvarez, respectivamente, en rueda de prensa este jueves en Mérida acompañados de Ángel Liberal como portavoz de los Sindicatos de Inquilinas.

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