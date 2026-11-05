Sindicatos convocan el día de huelga concentraciones en centros laborales y manifestaciones en Badajoz, Cáceres y Mérida

Representantes de UGT (Patrocinio Sánchez), de CCOO (María Berrocal), de CNT (Jon Álvarez), y de Sindicatos de Inquilinas (Ángel Liberal), en rueda de prensa sobre la huelga general del 11 de noviembre de 2026
Representantes de UGT (Patrocinio Sánchez), de CCOO (María Berrocal), de CNT (Jon Álvarez), y de Sindicatos de Inquilinas (Ángel Liberal), en rueda de prensa sobre la huelga general del 11 de noviembre de 2026 - EUROPA PRESS
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 5 noviembre 2026 12:29
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   MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

   UGT y CCOO en Extremadura, junto a CNT y Sindicatos de Inquilinas, convocarán el 11 de noviembre, día de la huelga general, concentraciones en todos los centros de trabajo de la región de 10 a 12 horas, además de manifestaciones por la tarde en diferentes localidades.

   En concreto, esas cuatro organizaciones se sumarán a las manifestaciones que a las 19,00 horas se celebrarán en Badajoz, Cáceres y Mérida, aunque también está convocada otra más en Plasencia a la que CCOO y UGT no se adhieren.

   En el caso de la capital extremeña, la manifestación está previsto que parta de la Plaza de España; en Badajoz desde la Plaza de Conquistadores; y en Cáceres desde la Avenida de América.

   De este modo lo han explicado los secretarios generales de UGT, CCOO y CNT Extremadura, Patrocinio Sánchez, María Berrocal y Jon Álvarez, respectivamente, en rueda de prensa este jueves en Mérida acompañados de Ángel Liberal como portavoz de los Sindicatos de Inquilinas.

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