Sindicatos mantienen sus movilizaciones y huelga por la propuesta "insuficiente" de homologación de empleados públicos

MÉRIDA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO mantendrán su calendario de movilizaciones y de posible huelga (el 11 de noviembre) ante la propuesta "totalmente insuficiente" que, hasta el momento, dicen haber recibido por parte de la Junta para la homologación salarial de empleados públicos en Administración General.

A esto se une además la "falta de propuesta" para la homologación de los empleados del Servicio Extremeño de Salud (SES), pese a que los sindicatos quieren negociar la cuestión de forma "global" en ambos sectores, según ha explicado el presidente autonómico de CSIF Extremadura, Benito Román.

En declaraciones a los medios durante la concentración mantenida para reclamar dichas cuestiones este jueves a las puertas de la Asamblea de Extremadura, en Mérida, Román ha rechazado el "divide y vencerás" que a su juicio trata de practicar la Junta entre los empleados de Administración General y los del SES.

En esta línea, ha señalado que el "suelo" a partir del cual los sindicatos quieren negociar la homologación de ambos sectores es el que ha planteado ya el Ejecutivo autonómico con los docentes; y ha insistido en que los sindicatos mantendrán su calendario de protestas mientras la Junta no acceda a negociar.

"Lo hemos intentado, hemos intentado negociar, hemos intentado dialogar, hemos intentado llegar a acuerdos, pero las partidas presupuestarias no han sido ni claras ni concretas para que los más de 35.000 empleados públicos que están tanto en el sector de Administración General de la comunidad autónoma como en sanidad, dejen el vagón de cola retributivamente hablando", ha aseverado el responsable de CSIF, que considera que "no se puede mirar ya para otro lado" sino que "hay que sentarse y hay que solucionar esto ya", para lo cual ha vuelto a "tender la mano".

Por ello, pide a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas que convoque "cuanto antes" una Mesa General de Negociación en la que plantee "partidas presupuestarias claras" para que los 35.000 empleados públicos de Administración General y del SES "dejen de estar ya de una vez por todas en el vagón de cola".

"Desde CSIF tendemos la mano, le tendemos la mano a este Gobierno, le tendemos la mano a la consejera de Hacienda y de Administraciones Públicas para que se siente a negociar, para que podamos llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo, única y exclusivamente, se podrá conseguir si hay unas partidas presupuestarias claras, concretas, para los dos sectores, para la Administración General de la Comunidad Autónoma y también para el Servicio Extremeño de Salud", subraya.

UGT

De su lado, el secretario general de UGT Servicios Públicos Extremadura, Manuel Fernández Colomo, ha propuesto "para poder arrancar la negociación" a la Junta, y "si el problema es que no tiene más partidas presupuestarias", que emplee los 150 millones que "se perdonan" a las eléctricas a lo largo de la legislatura a la homologación salarial de empleados en Administración General y el SES.

"150 millones para las eléctricas que se perdonan a lo largo de esta legislatura a razón de un 30 por ciento en cada presupuesto, dediquemos esa cantidad a la negociación colectiva, a la dignificación de los empleados públicos, y a un acuerdo de legislatura que realmente cumpla con la justicia, la igualdad salarial, y rompa ya definitivamente con ser los de todas las comunidades autónomas", ha planteado.

Así, ha lamentado que ante la situación de "bloqueo" de la negociación colectiva con la Junta de Extremadura, "la consejera lo que pretende es enfrentar a las empleadas y a los empleados públicos de la Junta de Extremadura (los de Administración General y los del SES)".

"Quiere llevar la negociación a mesas sectoriales, ofreciendo solamente subida salarial para un sector de la Junta de Extremadura y quedando relegado y condenado porque propone un acuerdo de varios años que puedan ser tres, cuatro años de legislatura y condenar a uno de los sectores a no tener subida salarial ni equiparación salarial con el resto de los empleados públicos de la Junta de Extremadura", lamenta.

Así, ha reconocido que "es cierto que la Administración General es donde más brecha salarial se produce, donde las desigualdades son mayores", pero insiste en que "no es menos cierto que el sector de sanidad, el Servicio Extremeño de Salud sufre un montón de desigualdad también, fundamentalmente en los complementos con otras comunidades autónomas".

CCOO

Por su parte, el coordinador del Área Pública de CCOO Extremadura, Manuel María Nicolás, ha reivindicado un proceso de homologación con la media nacional para los empleados de Administración General y el SES, y ha mostrado "sorpresa" por la propuesta lanzada por la Junta de "hablar únicamente" de los del primer sector.

"Ha dejado fuera el SES y creemos que esto obedece a una estrategia de intentar echar a pelear los trabajadores del SES con los trabajadores de la Administración General", alerta tras recordar que "también existe una diferencia y un agravio comparativo con los trabajadores del SES con el resto de la media nacional".

Así, ha defendido que debería plantear la Junta "al menos una propuesta de mínimos" también para el SES "para empezar a hablar", y ha advertido de que si la situación continúa de esta manera "el conflicto está servido".

En este sentido, ha explicado que tras la concentración de este jueves a las puertas de la Asamblea, todos los jueves de octubre los sindicatos convocarán concentraciones en las puertas de los centros de trabajo, y "probablemente" llegarán hasta una "gran huelga general" el 11 de noviembre.

Todo esto después de que la propuesta planteada por la Junta en la reunión mantenida el pasado lunes incluía partidas "insuficientes" para los empleados de Administración General, lo que unido a que no se presentó --indica-- propuesta para los del SES, lleva a que "el conflicto no va a revertir".