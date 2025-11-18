Los sindicatos ven "insuficiente" la Oferta Pública de Empleo por la "espada de damocles" de la tasa de reposición

MÉRIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos consideran que la Oferta Pública de Empleo de 2025 presentada por la Junta de Extremadura en la Mesa General de Negociación es "insuficiente" a pesar de alcanzar el máximo permitido, debido a la tasa de reposición que reclaman al Gobierno central que sea eliminada para adecuar las plantillas a las necesidades de los servicios públicos.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha anunciado que la OPE 2025 contará con 2.376 plazas, de las que 746 son de Administración General, 1.072 del Servicio Extremeño de Salud (SES) y 558 de Educación, que es la "mayor" desde que se tiene constancia de la tasa de reposición, desde hace más de 10 años.

En este sentido, en declaraciones posteriores a la reunión, el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha señalado que "desgraciadamente" se trata de una oferta de empleo público "claramente insuficiente" a pesar de que la Junta de Extremadura va "a lo máximo permitido por ley".

Esto es así porque pesa sobre la administración "la espada de Damocles de la tasa de reposición" que "no permite realmente que se puedan negociar el número de plazas reales que necesitan" las plantillas, misma línea en la que se han expresado la portavoz de Área Pública de CCOO de Extremadura, Sonia García, y la responsable del sector de autonómica de UGT Servicios Públicos, Erika Gutiérrez.

(Más información en Europa Press)