Sira Rego pide "inteligencia colectiva" para lograr que haya una sola papeleta a la izquierda del PSOE: "Da tiempo"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en declaraciones a los medios antes de la inauguración del IX Congreso 'Periodismo de migraciones' en Mérida- JAVIER CINTAS/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha confiado en que haya "mucha inteligencia colectiva, mucho corazón y mucha cabeza en las calles" para lograr que los diferentes bloques de partidos situados a la izquierda del PSOE articulen de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre "una única lista" y "una sola papeleta".

"Yo confío de verdad en que haya mucha inteligencia colectiva y insisto, mucho corazón y mucha cabeza en las calles, que es lo que nos hace falta en estas últimas horas", ha espetado Rego, quien ha reconocido que a su juicio los partidos a la izquierda del PSOE no lo están haciendo "muy bien" hasta ahora, aunque entiende que aún "da tiempo a que haya una única lista y una sola papeleta".

Así, tras remarcar que ella misma ha dado "un paso al lado" y está "encantada de apoyar todos los procesos que se den para que sean unitarios", así como que no va a formar parte "en cualquier caso de ninguna lista" ni va a "estar en la siguiente etapa", Rego ha invitado a permanecer "en este momento con la mirada puesta en lo que está pasando en las plazas y en la demanda que hay en la calle", y ha insistido en que a su juicio "hay margen para plantear que haya una sola papeleta".

De este modo, a preguntas de los medios antes de la inauguración este jueves en Mérida del IX Congreso 'Periodismo de migraciones', la ministra ha rechazado que sea "práctico" o que "no se pierda voto" por ir con candidaturas "separadas" por ejemplo en la circunscripción de Madrid.

"Creo que hay margen para plantear que haya una sola papeleta, porque a pesar de que hay circunscripciones que son proporcionales... Yo no comparto en absoluto que sea práctico o que no se pierda voto, como decía Pablo Iglesias, porque vayamos en dos candidaturas separadas, por ejemplo la circunscripción de Madrid", ha sentenciado Rego, quien ha insistido en la importancia de situarse en este momento "con la mirada puesta en lo que está pasando en las plazas y en la demanda que hay en la calle".

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