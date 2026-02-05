La situación de la presa de Valuengo mejora con el paso de las horas tras el desalojo de unas 700 personas

Vecinos desalojados de La Bazana y Valuengo, en el polideportivo de Jerez de los Caballeros - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La situación de la presa de Valuengo "evoluciona favorablemente" al reducirse el nivel del agua a un ritmo de 14 centímetros a la hora, después de que este jueves hayan sido desalojadas unas 700 personas de las pedanías de Valuengo y La Bazana, que aún no saben si podrán regresar esta noche a sus casas.

El alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, ha confirmado que en ningún momento se ha temido por un colapso de la presa, pero que se decidió desalojar a los habitantes de ambas pedanías ante una posible avenida de agua en el río Ardila por el riesgo de coronación una vez alcanzado el 100 por cien de su capacidad.

Asimismo, ha confirmado que La Bazana no ha quedado aislada debido a que no se ha inundado el único acceso con el que cuenta la localidad, y que era la máxima preocupación que ha motivado el desalojo.

En cuanto al descenso de la cota en la presa, ha dicho que se espera una "tregua" en las precipitaciones este jueves y el viernes, si bien el sábado se espera que vuelvan a ser intensas nuevamente.

En cualquier caso, ha dicho que no ha habido peligro de colapso, sino que había riesgo de coronación, es decir, que el agua sobrepase la altura de la propia presa y de las dos compuertas que actualmente están "completamente abiertas". La tercera se encuentra cerrada debido a una avería, ha señalado, si bien ha cuestionado si su apertura hubiera sido favorable o no, en tanto que podría haber supuesto la inundación de una de las vías de acceso de la N-435 a La Bazana.

Respecto a la situación de los vecinos y sobre si podrán regresar pronto a sus casas, ha dicho que los más vulnerables han sido trasladados a la residencia de mayores, y el resto esperará a la decisión que se adopte en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) prevista para las 17,00 horas, donde se evaluará la situación.

"Una vez que tenga encima de la mesa todos esos datos, pues se valorará si vuelven a sus casas, que esperemos que se vuelva". En caso contrario, se buscará alojamiento para las personas que lo necesiten, y en este sentido ha señalado que ha habido hoteles y casas rurales que han puesto a disposición sus camas para "las personas que no tengan donde ir", a lo que se suma el albergue habilitado por Cruz Roja.

En declaraciones a Europa Press, una vecina de Valuengo, Eva, ha compartido que el desalojo se ha vivido con "caos", debido a que no se esperaba dadas las previsiones con las que se fueron a dormir la noche anterior, y con "incertidumbre" por dejar atrás sus viviendas y animales.

En todo caso, ha agradecido que "gracias a dios todo se gestiona bien" y que espera que pronto puedan volver a sus casas, aunque temen que pueda ir "para largo" debido a la previsión de nuevas precipitaciones, motivo por el cual les han recomendado coger ropa para varios días por si fuera necesario. "He dejado mi casa cerrada y no se lo que me voy a encontrar cuando vuelva", ha lamentado.