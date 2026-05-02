El sorteo de la Bonoloto del viernes deja un premio de 1,6 millones de euros en Badajoz

BADAJOZ 2 May. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Bonoloto de este pasado viernes, 1 de mayo, ha recaído en Badajoz, donde ha dejado un premio de 1,6 millones de euros.
La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 24, 37, 47, 13, 26 y 45. El número complementario ha sido el 7 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.428.027 euros.
De primera categoría (6 aciertos) ha habido un único boleto acertante, validado en el despacho receptor nº 8.740 de Badajoz, situado en la calle Enrique Segura Otaño, 12.
De segunda categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el despacho receptor nº 61.250 de Pont D'Inca-Marratxí, de Baleares, situado en Plaza Bartolomé Riera, 5.