El sorteo del cupón diario de la ONCE reparte 815.000 euros en Trujillo (Cáceres)

BADAJOZ, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del cupón diario de la ONCE de este pasado martes, día 14 de octubre, ha repartido 815.000 euros en Trujillo (Cáceres), gracias a la venta de 10 cupones del número 72485.

Nueve de ellos han sido premiados con 35.000 euros cada uno, mientras que el décimo, correspondiente a la serie 046, ha sido agraciado con el premio mayor de 500.000 euros.

La suerte ha llegado de la mano de Miguel Nieto Lozano, vendedor de la ONCE desde 2017, quien realiza su labor de forma ambulante por las calles de Trujillo.

No es la primera vez que Miguel Nieto lleva la suerte hasta esta localidad. En octubre de 2020, repartió más de 9,2 millones de euros a sus clientes habituales con la venta de un Cuponazo de la ONCE. Además, en octubre del año pasado, volvió a llevar la ilusión a Trujillo con la entrega de 315.000 euros en premios, informa en nota de prensa la ONCE.