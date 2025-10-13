El sorteo del 'Día de la Hispanidad' deja parte de un primer premio en Torrecillas de la Tiesa y Navalmoral de la Mata

MÉRIDA/SEVILLA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional celebrado este domingo, 12 de octubre, dotado de 1.300.000 euros al número, ha recaído en el 43.429, y ha tocado, entre otras localidades, en los municipios cacereños de Torrecillas de la Tiesa y Navalmoral de la Mata.

En concreto, y según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press, este primer premio se ha vendido en el despacho receptor número 19.310 de Torrecillas de la Tiesa y en la administración número 2 de Navalmoral de la Mata.

El segundo premio, que ha correspondido al 92.832 y que está dotado con 250.000 euros al número, ha tocado en Torremolinos (Málaga), además de en Posada de Llanes (Asturias) y Molina de Aragón (Guadalajara). Los reintegros de este sorteo han correspondido a los números 9, 1 y 8.