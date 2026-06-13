El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja un primer premio en Aldeanueva de la Vera (Cáceres)

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este sábado 13 de junio, ha dejado un primer premio en Aldeanueva de la Vera (Cáceres).

El primer premio ha recaído sobre el número 69.497 y está dotado de 600.000 euros al número, es decir, 60.000 euros por cada décimo.

Este número se ha vendido en el despacho receptor nº 19585 de Aldeanueva de la Vera, situada en la avenida de Extremadura, 89, y también en el despacho nº 05855 de Tarbenas (Almería); en el despacho nº 31350 de El Provencio (Cuenca); en el nº 36825 de Vélez de Benaudalla (Granada); en el nº 48445 de Logroño (La Rioja); en el nº 86925 de Cambados (Pontevedra); y en el nº 67490 de Punta del Hidalgo (Santa Cruz de Tenerife); así como en las administraciones nº 9 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona); nº de Algorta (Bizkaia) y nº de Laracha (A Coruña).

En cuanto al segundo premio, de 120.000 euros al número (12.000 euros el décimo), ha recaído en el número 71.657. En este caso, ha dejado premios en las administraciones nº 4 de Leioa (Bizkaia); nº 20 de Palma de Mallorca (Illes Baleares); nº 353 de Madrid; y nº de Gondomar (Pontevedra).

Los reintegros de este sorteo han correspondido a los números 7, 9 y 3.