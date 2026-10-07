El subdelegado del Gobierno en Cáceres destaca como principal reto la lucha contra la ciberdelincuencia

Actos oficiales del Día de la Policía Nacional celebrados en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres - EUROPA PRESS

José Antonio García ha presidido los actos de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional

CÁCERES, 7 Oct. (EUROPA PRESS) - El subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, ha destacado este miércoles, con motivo de la celebración del Día de la Policía Nacional, el compromiso y la vocación de servicio de los hombres y mujeres que integran este cuerpo y ha situado la lucha contra la ciberdelincuencia entre los principales retos actuales para la seguridad ciudadana.

Durante su intervención en el acto oficial de la celebración de los Ángeles Custodios, García ha subrayado que "la delincuencia ha cambiado y, con ella, también la forma de proteger a los ciudadanos", ante el incremento de estafas y delitos cometidos a través de Internet, como la suplantación de identidades, los enlaces fraudulentos o las falsas ofertas y llamadas.

En este sentido, ha señalado que proteger a la ciudadanía en la actualidad también implica "enseñar a desconfiar de un mensaje, de una llamada o de una petición que puede parecer inocente", prestando especial atención a colectivos que pueden ser más vulnerables ante estas nuevas formas de delincuencia, como las personas mayores y los jóvenes.

El subdelegado ha destacado que Cáceres continúa siendo una de las provincias más seguras de España, con una tasa de criminalidad casi 20 puntos por debajo de la media nacional, y ha puesto en valor que detrás de estas cifras se encuentra el trabajo diario de los agentes.

En su intervención, ha reconocido especialmente el trabajo desarrollado por la Policía Nacional durante este año en diferentes operaciones que han permitido avanzar en la lucha contra distintos delitos, incluidos aquellos cometidos a través de Internet, así como en actuaciones dirigidas a la protección de menores.

También ha puesto en valor la evolución de la Policía Nacional y el papel cada vez más relevante de la mujer en el cuerpo, así como iniciativas como la Ruta 091, que contribuyen a acercar la Policía a la ciudadanía.

El acto ha servido además para reconocer la trayectoria, el esfuerzo y la vocación de servicio de los agentes que han recibido condecoraciones, así como la colaboración de distintas entidades con la Policía Nacional.

García ha concluido trasladando su felicitación a todos los integrantes del cuerpo y destacando los valores de "concordia, respeto e igualdad" que, ha señalado, siguen definiendo a la Policía Nacional más de 200 años después de su nacimiento.

A los actos oficiales del Día de la Policía Nacional, que se han celebrado en Cáceres, han asistido también la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena; el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández; la consejera de Hacienda, Elena Manzano; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.