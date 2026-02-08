Suben de manera "rápida e imprevista" el Rivillas y Calamón, mientras que el Guadiana permanece "muy elevado" en Badajoz

El Rivillas a su paso por San Roque en Badajoz - EUROPA PRESS
BADAJOZ, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Badajoz ha informado que los cauces de los arroyos Rivillas y Calamón han subido "de manera rápida e imprevista" durante la noche de este pasado sábado al domingo, aunque sin suponer un riesgo para las personas, así como ha señalado que el río Guadiana "mantiene un nivel muy elevado", pero "permanece estable".
Con relación a las pedanías pacenses de Gévora, Sagrajas y Novelda, cuyo desalojo voluntario fue aprobado en la tarde de este pasado sábado ante el riesgo de quedar incomunicadas por un periodo indeterminado de horas a causa de una crecida, el consistorio ha señalado que "no se han visto incomunicadas en ningún momento de la noche".
Por su parte, el Puente de la Autonomía continúa cerrado a la circulación, así como el acceso a la EX-209 por la rotonda, ha precisado en su última actualización el ayuntamiento.
Finalmente, el Gobierno local ha señalado que, por el momento, se mantienen las medidas adoptadas hasta la fecha, a la par que ha pedido "máxima preocupación" y evitar transitar por los entornos de ríos y riberas.