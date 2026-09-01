Detienen a una trabajadora de ayuda a domicilio por robar dinero y joyas en tres viviendas de Villagonzalo

MÉRIDA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una trabajadora de asistencia a domicilio como presunta autora de tres delitos de hurto en el interior de viviendas de la localidad pacense de Villagonzalo, e investiga si podría haber más víctimas.

La investigación se inició el pasado mes de abril a raíz de las denuncias interpuestas por los afectados, quienes comunicaron que habían echado en falta numerosas joyas que guardaban en sus domicilios, así como cerca de 1.000 euros en dinero efectivo.

Los agentes se centraron en las personas con acceso legítimo al inmueble en fechas recientes dado que no había accesos forzados, lo que permitió establecer a esta persona como nexo común entre ellos y mismo modus operandis.

El cruce de datos y las declaraciones de los perjudicados permitieron identificar formalmente a una empleada de atención a la ayuda a domicilio, una joven vecina de la misma localidad, quien valiéndose de esta condición en dos de ellas y de la relación de amistad con los propietarios en otra, se apoderó supuestamente del dinero y las prendas de oro que guardaban.

Con las pruebas incriminatorias, este pasado jueves se le instruyeron diligencias como investigada por la presunta implicación en la sustracción de unos 1.000 euros en efectivo y pulseras, pendientes, anillos y collares de oro.

Diligencias que han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente en la Sección Civil de Instancia y del Tribunal de Instrucción de Mérida. La Guardia Civil no descarta la existencia de otros inmuebles afectados y continúa la investigación para tratar de localizar las joyas sustraídas que, supuestamente la ahora investigada podría haber vendido en tiendas de compra-venta de oro de provincias limítrofes.