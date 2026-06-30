La Tasa de Actividad Emprendedora de Extremadura alcanza en 2025 un 6,1%, el valor más alto del último quinquenio

Autoridades en la presentación del informe GEM - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El barómetro que cada año elaboran los investigadores del proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en la comunidad autónoma de Extremadura certifica que en 2025 la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA), que refleja el porcentaje de población adulta involucrada en emprendimientos de menos de tres años, alcanza el 6,1 por ciento, su valor más alto del último quinquenio, frente al 5,7 por ciento de 2024 y muy por encima del mínimo del 4,2 por ciento registrado en 2020.

El dato contrasta no obstante con el indicador de España (7,8 por ciento) y la UE (10,3 por ciento). Con todo, el de esta edición del GEM que reclama más atención por sus implicaciones políticas y territoriales es que el medio rural (7,4 por ciento) supera por primera vez al urbano (5,4 por ciento) en autoempleo e invierte la dinámica habitual de ejercicios anteriores.

Además, la intención de los extremeños de emprender los próximos tres años sube del 8,7 al 9,9 por ciento y las iniciativas de autoempleo convertidas en empresas consolidadas alcanzan el 8,8 por ciento, un nivel no visto desde 2018 que coloca a la región como líder en este indicador (la media española es del 7,4 por ciento y la europea del 6,7), lo que dibuja un ecosistema con una base productiva "madura" que ya supera a la propia actividad naciente.

Otro repunte notable es que la tasa de abandono sube levemente, hasta el 2,6 por ciento, con la falta de rentabilidad de los negocios como causa principal (23,6 por ciento), según este informe que indica que los nuevos emprendedores valoran más las redes sociales y el análisis de datos que la inteligencia artificial.

El Informe GEM Extremadura 2025/26 y el Informe de Competitividad de la Pyme Extremeña han sido presentados este martes en el Edificio Siglo XXI de Badajoz en un acto que ha contado con la presencia del director ejecutivo GEM Extremadura y FaedPyme Extremadura, Antonio Fernández Portillo; junto a autoridades como el director de Sapiem de la Universidad de Extremadura, Juan José Maldonado, o la secretaria general de Economía, Empresa y Comercio, Celina Pérez, entre otros.

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