El teatro clásico y la lucha de las trabajadoras llegan en noviembre a La Sala Guirigai de Los Santos de Maimona

Representación de la obra '¡Ni un día más!', de Arantxa Iurre. - SALA GUIRIGAI

LOS SANTOS DE MAIMONA (BADAJOZ), 2 (EUROPA PRESS)

La Sala Guirigai de Los Santos de Maimona ha preparado un mes de noviembre con dos obras de teatro clásico, versionadas, y una representación que sigue los pasos de una sirguera, trabajo común en el País Vasco.

Por un lado, la sala viajará este viernes, 6 de noviembre, al Siglo de Oro para rescatar la figura del bulubú, un comediante que viajaba solo de pueblo en pueblo representando a los personajes de una comedia.

En este caso, el bulubú arribará a Los Santos para interpretar 'La Celestina' en la versión de Luis M. Casaus, un espectáculo de Teatro de Robres en Huesca pensada para mayores de 12 años, de manera que también habrá una función matinal para institutos, según ha informado la sala teatral en un comunicado.

A la semana siguiente, el viernes 13 de noviembre, la compañía vasca Utopia presentará '¡Ni un día más!', de Arantxa Iurre. La obra comienza con la caída a la ría de una sirguera, María, que desencadena la lucha por la dignidad laboral de sirgueros y sirgueras frente a la explotación del capataz que los contrata.

Durante la representación se reflexiona sobre el liderazgo de las mujeres, la dificultad de luchar contra las injusticias cuando el hambre está presente y la decisión de la protagonista de dejar de ser víctima y asumir la responsabilidad de pelear frente al capataz por unas condiciones dignas en el trabajo de la sirga.

La sala terminará noviembre con la representación del clásico 'Otelo', versionado por Etelvino Vázquez. El tema que aborda esta obra de William Shakespeare son los celos, si bien Vázquez busca ir más allá, de tal forma que el protagonismo será la negritud, la extranjería, el racismo, el patriarcado que domina el mundo de Otelo, de Yago o de Casio. Será ese patriarcado el que lleve a Otelo a matar a Desdemona. En este caso, la representación será el viernes 20 y el sábado, 21 de noviembre.