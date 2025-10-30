Teresa Tortonda (PP) remarca que Guardiola no ha aplicado recortes en igualdad y pide no dejarse "manipular" por el PSOE

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Acción Social del PP de Extremadura, Teresa Tortonda, ha remarcado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, y su partido "cumple" en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género, ya que no ha aplicado --ha subrayado-- "ni un solo recorte" en estas materias, y ha pedido a los ciudadanos que no se dejen "manipular" por partidos como el PSOE.

"El PP ha cumplido, la presidenta María Guardiola no ha tenido ni un solo recorte, lo que ha hecho es fomentar, si cabe, aún más esas políticas de igualdad y también de violencia de género", ha espetado la 'popular', quien ha remarcado que su partido puede "mirar a los extremeños con toda la tranquilidad del mundo", en el sentido de que les "avalan" las políticas que ha puesto en marcha durante esta legislatura en Extremadura.

En este sentido, tras destacar que María Guardiola "es una mujer hecha a sí misma, donde indudablemente nadie le tiene que decir cómo tiene que decir, cómo tiene que hacer las cosas porque es una mujer totalmente responsable, madre de familia y con las ideas muy claras", ha insistido en que en políticas de igualdad y de violencia de género no ha introducido "ni un solo recorte, más bien todo lo contrario", y ha ironizado que "quizás la izquierda lo que pensaba es que con un gobierno de la derecha iba a haber recortes.

Sobre este respecto, ha recordado que al principio de la legislatura se ha registrado "un poco de manipulación" en esta temática por parte de "determinadas asociaciones", y ha insistido en la importancia de no dejarse "manipular".

De este modo se ha pronunciado Tortonda en declaraciones a los medios antes de asistir este jueves en Almendralejo (Badajoz) al IV Congreso Nacional de Comunicación en materia de Violencia de Género, y donde ha reiterado que el PP "cumple" y, por tanto, no se le puede dar "ningún tipo de lección en temas de igualdad".

"La sociedad tiene que tener muy claro, y las mujeres sobre todo, tenemos que tener muy claro que nadie nos debe manipular, y que tenemos que ser libres y que tenemos que presentarnos ante la sociedad como nosotros creemos que nos tenemos que presentar, diciendo y haciendo lo que nosotros creamos. Y nunca utilizar a las mujeres y las políticas destinadas a la violencia de género manipularlas", ha aseverado Teresa Tortonda, quien ha recriminado también que el PSOE "no está ahora en una situación de dar lecciones a nadie".

(((Más información en Europa Press)))