El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 11 de octubre de 2026

Archivo - Cielo con claros y algunas nubes. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, día 11 de octubre, cielos, por lo general, poco nubosos o con nubes altas.

Las temperaturas continuarán en ligero ascenso, un cambio que será más generalizado en las mínimas. Así, los termómetros en Badajoz oscilarán entre los 29 y los 12 grados, mientras que en Cáceres lo harán entre los 27 y los 13 grados.

En cuanto al viento, este será variable y de carácter flojo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).