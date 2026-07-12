El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 12 de julio de 2026

Archivo - Cielo poco nuboso. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo, 12 de julio, en Extremadura, cielos poco nubosos con nubes medias y altas de evolución, así como un descenso generalizado de las temperaturas.

En concreto, la previsión especifica que podría producirse una caída "notable" de las temperaturas máximas en el norte de Cáceres, mientras que las mínimas descenderán ligeramente en toda la región. Los termómetros alcanzarán, por tanto, los 16 grados de mínima en Badajoz y los 32 de máximas, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 31 y los 18 grados.

En cuanto al viento, la Aemet prevé que sea de componente oeste y suroeste, y de carácter flojo o moderado.