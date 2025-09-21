El tiempo en Extremadura hoy domingo, 21 de septiembre de 2025

MÉRIDA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 21 de septiembre, intervalos nubosos que tenderán a poco nubosos, sin descartar algún chubasco aislado de madrugada en el extremo nororiental.

A lo largo de la jornada, las temperaturas irán en descenso, algo que será más notable en las máximas. De este modo, los termómetros oscilarán, en la provincia de Badajoz, entre los 13 grados de mínima y los 29 de máxima, y entre 14 y 26 en la de Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán del oeste girando a noroeste, flojos con intervalos moderados, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.