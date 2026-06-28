El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 28 de junio de 2026

Archivo - Cielo despejado en un día soleado en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 28 de junio, cielos poco nubosos o despejados, sin descartar alguna nube de evolución por la tarde.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambio mientras que las máximas irán en ligero ascenso. Así, los termómetros en Badajoz oscilarán entre los 34º y los 17º grados, mientras que en Cáceres irán de los 33º a los 18º.

En cuanto al viento, este soplará de componente oeste y suroeste, y será, por lo general, flojo.