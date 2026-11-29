Archivo - Niebla sobre una ciudad española. - María José López - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 29 de noviembre, intervalos nubosos con predominio de nubes bajas y altas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que se produzcan brumas y nieblas, que podrán ser localmente persistentes, sobre todo en los valles del Tajo y el Guadiana. De esta forma, ha activado el aviso amarillo en las zonas de Tajo y Alagón, Meseta Cacereña, Vegas del Guadiana, y Barros y Serena entre las 00,00 y las 10,00 horas de este domingo.

En cuanto a las temperaturas, estas permanecerán sin cambios o en ligero descenso. En Badajoz, oscilarán entre los 17 grados de máxima y los 8 de mínima, mientras que en Cáceres se moverán entre los 14 y los 8 grados.

Por último, el viento será flojo y variable.