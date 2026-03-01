El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 1 de marzo de 2026

Archivo - Una cigüeña en su nido en una iglesia un día con cielos despejados. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 1 de marzo, cielos poco nubosos o despejados, así como temperaturas que experimentarán pocos cambios.

Así, los termómetros oscilarán entre los 6 y los 20 grados en Badajoz, mientras que en Cáceres lo harán entre los 6 y los 18 grados.

Por su parte, los vientos soplarán en la región viento de componente este, flojo a moderado, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.